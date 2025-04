ANSA-BOX/Champions: Barca e Psg vanno in semifinale col brivido

agenzia

Avanti grazie alla differenza reti. L'Aston Villa sfiora impresa

ROMA, 15 APR – Barcellona e Paris Saint Germain soffrono, perdono ma si qualificano per le semifinali di Champions League grazie alle vittorie nelle gare d’andata. I catalani vengono sconfitti 3-1 dal Borussia Dortmund ma grazie al 4-0 dell’andata passano il turno. Rischia di più il Psg: l’Aston Villa si impone 3-2 davanti al principe William ma si vede negare una vittoria più rotonda e almeno i supplementari dalle parate di Gigi Donnarumma. Al Villa Park il Psg parte bene ed inizia subito a macinare gioco. Sembra di assistere allo stesso copione dell’andata con i parigini padroni del campo. I francesi passano subito: all’11’ Barcola dalla sinistra calcia al centro, Martinez tocca la palla ma la respinge sui sui piedi di Hakimi che sigla l’1-0. Al 27′ arriva addirittura il raddoppio in contropiede con Nuno Mendes servito da Dembelé in piena area per il facile 2-0. L’Aston Villa però non molla di un centrimetro. Al 34′ il belga Tielemans accorcia dopo un’azione di McGinn e Rashford. Ad inizio ripresa i padroni di casa si rendono sempre più pericolosi. Al 55′ arriva il meritato pareggio del 2-2 con un tiro da fuori di McGinn. I Villans si esaltano, mentre il Psg smette di giocare. Al 58′ il sorpasso con Konsa che servito in area supera Donnarumma. Il portiere italiano salva la porta dei parigini almeno in tre occasioni. In Germania il Borussia cerca la remuntada sul Barcellona. I tedeschi partono forte e subito mettono in difficoltà gli spagnoli con Guirassy che non è abile a sfruttare le occasioni. Al 10′ Szczesny stende Gross in area. Sul dischetto Guirassy che segna con un pallonetto a cucchiaio sotto la traversa. E’ sempre il Borussia a fare la partita. Nella ripresa Guirassy segna la doppietta personale: calcio d’angolo al 48′, torre di Bensebaini per l’attaccante che da due passi segna di testa. I tedeschi insistono. Il Barca si affida alle ripartenze. Al 53′ una sfortunata autorete di Bensebaini permette ai blaugrana di accorciare. Il Borussia ci prova ancora. Al 78′ Duranville entra in area dalla destra e crossa al centro. Araujo rinvia sui piedi di Guirassy che segna il 3-2. Per il franco-guineiano è tripletta. In semifinale il Barcellona attende una tra Inter e Bayern Monaco; mentre il Psg affronterà la vincente dell’altro quarto tra Arsenal e Real Madrid.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA