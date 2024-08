ANSA-BOX/Fiorentina: Colpani con Kean, attesa Gudmundsson

agenzia

Palladino riparte dal buon lavoro di Italiano,via Nico Gonzalez

ROMA, 11 AGO – Le due finali di Conference perse sono state il punto d’arrivo della lavoro di Italiano (passato al Bologna), il punto di partenza per la Fiorentina di Commisso che si è gettata con lena nel nuovo mercato scegliendo come timoniere Roberto PALLADINO, reduce del bel lavoro fatto a Monza. In porta e’ stato scelto un nome di prestigio, DE GEA, e ora il club dovra’ decidere se tenere come secondo Terracciano (richiesto dal Monza) o Christensen. In difesa la partenza di MILENKOVIC e’ stata ‘pareggiata’, anche per il prezzo, con l’avvento di PONGRACIC. A centrocampo ci sono lavori in corso: a parametro zero sono andati via Bonaventura, Duncan e Castrovilli mentre sta per arrivare il marocchino RICHARDSON, che dovrebbe essere titolare con Mandragora, ed è in bilico il veneziano TESSMAN, bloccato dalle percentuali per gli agenti che Comisso non vuole sborsare. Ai viola piace anche il romanista BOVE ma c’e’ disparita’ di vedute sul prezzo da concordare. Rimane per ora in organico AMRABAT, di ritorno dal prestito al Manchester United: ha offerte dalla Turchia, ma Palladino ha espresso il desiderio di una sua permanenza. Il colpo migliore della fase d’attacco finora e’ COLPANI, il rifinitore del Monza che ha tutte le potenzialita’ per fare il salto di qualita’. La Fiorentina inoltre aveva raggiunto l’accordo col Genoa per 30 mln su GUDMUNDSSON, prima del fulmineo passaggio di RETEGUI all’Atalanta. Prima di dare l’ok i liguri devono trovare sostituiti all’altezza. Se arriva l’islandese ci potra’ essere il passaggio di Nino GONZALEZ, per una cifra equivalente, alla Juventus. In attacco il titolare sara’ KEAN, giunto alla svolta della sua carriera: in viola ha l’occasione per sfondare. Come alternativa ci sara’ Beltran mentre Nzola va al Reims. Dal mosaico viene fuori una Fiorentina molto interessante che proverà ancora una volta a fare a fare lo scatto verso la zona Champions. Formazione attuale (3-4-2-1): DE GEA, Quarta, PONGRACIC, Ranieri, Dodo, Mandragora, Bianco, Parisi, COLPANI, Gonzalez, KEAN. All.: PALLADINO.

