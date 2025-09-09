ANSA-BOX/Lite Francia-Psg su Dembelè,e c’è dubbio Mondiale club

agenzia

Deschamps spegne polemiche: 'non siamo avversari'

ROMA, 09 SET – Monta la polemica in Francia sugli effetti collaterali del nuovo Mondiale per club che starebbe cominciando a far avverare le previsioni catastrofiche di addetti ai lavori e preparatori atletici. A farne le spese in particolare due importanti giocatori del Psg infortunatisi nel corso di una partita tra la Nazionale francese e l’Ucraina. Trattasi di Désiré Doué e Ousmane Dembélé tra i primi, quindi, ‘danneggiati’ dal nuovo formato voluto fortemente dalla Fifa, giocato per la prima volta questa estate negli Stati Uniti subito dopo la fine della stagione regolare in un periodo di solito destinato alle vacanze per i calciatori. Ma la principale fonte di polemica e’ l’accusa del loro club di appartenenza al ct Didier Deschamps, reo secondo il club di Al Khealifi, di non aver ‘risparmiato’ Dembele’ nonostante i medici del club avessero segnalato per scritto che era meglio non farlo giocare. “Il Psg non e’ nostro avversario”, ha provato a frenare Deschamps, senza riuscire pero’ ad attutire la virulenza degli attacchi. “Protocolli medici più trasparenti? Non mi occupo di protocolli medici, e non capisco cosa voglia dire ‘trasparenti'”, la sua risposta seccata, ieri, alla vigilia del secondo impegno contro l’Islanda. A far riflettere e preoccupare, al netto del fatto che non si tratta dell’unico giocatore infortunato in questo periodo della stagione e che si sono fermati anche calciatori che non hanno partecipato al Mondiale per club, è proprio il caso Dembelè: candidato alla conquista del Pallone d’oro, ha subito un infortunio alla coscia e dovrà rimanere fermo per 6-8 settimane, Il Psg aveva segnalato che gli eccessi di carichi di lavoro per l’attaccante ne metteva a rischio l’incolumità muscolare. Dembele’ salterà tra l’altro la sfida al Barcellona in Champions, a ottobre, una controprova di quella per il Pallone d’Oro che si assegna il 22 settembre e che lo vede in corsa contro Yamal. Dembele’, dopo una stagione a livelli altissimi, ha giocato la finale di Coppa del Mondo contro il Chelsea il 13 luglio, mentre il 13 agosto, il Psg è sceso in campo per la finale di Supercoppa contro il Tottenham. La squadra si era allenata solo per una settimana. Ma medici e preparatori della nazionale, assicura Deschamps, “hanno fatto le cose in modo molto professionale, come si fa con tutti i giocatori, tenendo sempre conto dei desideri di ogni singolo atleta”.

