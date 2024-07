ANSA-BOX/Parigi: Brasile ko, Italvolley è subito partenza super

agenzia

Tre set a uno. Il ct: "Abbiamo cominciato nel migliore dei modi"

PARIGI, 27 LUG – Non ci poteva essere esordio più convincente per la nazionale italiana nel torneo olimpico di Parigi 2024 della pallavolo maschile: il sestetto guidato dal ct Ferdinando De Giorgi ha battuto il Brasile per tre set a uno (25-23, 27-25, 18-25, 25-21). “Era importante rompere il ghiaccio nel migliore dei modi e noi ce l’abbiamo fatta”, la soddisfazione dell’allenatore. Davanti al presidente del Coni, Giovanni Malagò, gli azzurri hanno mostrato buona parte di quel potenziale che fa sperare in un torneo di altissimo livello. Giannelli in palleggio, Romanò opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Galassi e Russo al centro con Balaso libero, le scelte fatte da De Giorgi all’inizio di un match che ha sempre un grande fascino. La preoccupazione per alcuni errori nella prima fase di gioco ha lasciato subito spazio alle ottime giocate, in attacco e in difesa, degli azzurri: “Le partite d’esordio in tutte le competizioni – sono le parole usate dal ct italiano – sono complicate con qualsiasi avversario perché entra in ballo la voglia di giocare dopo tanta attesa. Normale quindi vedere che ci fosse un pochino di nervosismo”. Alla fine del secondo set, lo snodo decisivo, con gli azzurri avanti 24-21, poi superati sul 24-25, ma capaci di chiudere sul 27-25. Nel terzo parziale, l’unica pausa di Giannelli e compagni, che però hanno chiuso i conti nel quarto, portando a casa una vittoria determinante per il prosieguo nel torneo a cinque cerchi. “La cosa che mi è piaciuta di più – ha analizzato De Giorgi – è stata la capacità di questa squadra di aiutarsi. Ce ne sarà sempre bisogno. Nessuna partita sarà semplice e tutte andranno affrontate con la massima attenzione”. A partire da quella in programma martedì prossimo, 30 luglio, alle ore 9 contro l’Egitto, sicuramente il team più debole del girone B che è completato dalla Polonia, avversario degli azzurri sabato 3 agosto.

