ANSA/Conference: Poker della Fiorentina in casa del San Gallo

Due gol di Ikoné, poi Quarta e Gosens. Gara fermata per fumogeni

FIRENZE, 24 OTT – La Fiorentina continua a vincere e a segnare gol a grappoli: 4-2 in casa del San Gallo nella seconda giornata della fase campionato di Conference League dove i viola, reduci dal 6-0 di Lecce, sono a punteggio pieno. Non è stata però una serata facile per la squadra di Palladino che ha chiuso il primo tempo in svantaggio (a segno per gli svizzeri Mambimbi) e dopo una prestazione incolore dentro una partita che ha registrato tre interruzioni di gioco da parte dell’arbitro per il lancio di fumogeni da parte della tifoseria viola, che ha richiesto un lungo recupero. Per questa prima trasferta stagionale in Conference Palladino ha adottato un massiccio turnover rilanciando i vari Biraghi, Martinez Quarta, Moreno, Kayode. Tra i pali spazio a Terracciano portiere di coppa, in attacco fiducia a Kouamé data l’assenza di Kean presente in tribuna a fare il tifo dopo aver lavorato in giornata per cercare di recuperare dall’infortunio alla caviglia per la sfida di domenica con la Roma. A supporto dell’ivoriano, già schierato centravanti in passato, Ikoné e Sottil sulle fasce e Bove trequartista, preferito nell’occasione a Beltran che sembrava destinato ad essere riconfermato nel ruolo di vice Gudmundsson. Anche il San Gallo si è presentato con diversi cambi rispetto all’ultima partita ma rispetto ai viola ha avuto un approccio migliore e da subito si è mostrato aggressivo: il lancio di fumogeni dal settore che ospitava il migliaio di tifosi della Fiorentina ha costretto l’arbitro a fermare il gioco due volte per qualche minuto e lo speaker a lanciare appelli, mentre il fumo toglieva visibilità. Un gesto che dovrebbe costare una multa dell’Uefa nei confronti del club di Commisso. Intorno alla mezzora la partita ha avuto la svolta: Kouamé ha segnato su assist di Bove, ma il gol è stato annullato per fuorigioco, destino diverso per Mambimbi che di lì a poco ha portato in vantaggio la sua squadra sfruttando gli errori di Quarta e Richardson. Lo stesso attaccante svizzero ha poi sfiorato il raddoppio. La Fiorentina, fino ad allora deludente, ha cercato di scuotersi: nel finale di tempo con Sottil e Quarta ha impegnato il portiere avversario e a inizio ripresa, con maggior grinta e incisività, ha chiuso il San Gallo nella sua area riuscendo a passare al 5′ con un’inzuccata di Quarta su angolo battuto da Biraghi. Il pareggio ha dato la carica ai viola (mentre i loro tifosi continuavano a lanciare fumogeni) che dopo un paio di affondi di Sottil sono passati quattro minuti dopo con Ikoné innescato con un grande lancio di Bove. Ma la gara era tutt’altro che chiusa e infatti il San Gallo al 17′ ha realizzato il 2-2 con un colpo di testa di Gortler che ha sorpreso Comuzzo entrato dopo l’intervallo per l’acciaccato Moreno. Palladino ha tolto Adli e Bove per inserire Cataldi e Beltran, la Fiorentina è tornata a spingere e al 25′ è passata di nuovo avanti, ancora con Ikoné al termine di un’azione avviata da Sottil e rifinita da Kouamé. Proteste del San Gallo per un contatto fra Beltran e Vandermersch avvenuto prima della rete dei viola, ma la Var ha convalidato. Un altro petardo lanciato ha spinto l’arbitro a confrontarsi con il delegato Uefa invitando capitan Biraghi a chiedere ai tifosi viola di fermarsi, invito raccolto. Al terzo minuto di recupero Gosens, appena entrato, ha realizzato il poker dopo il palo di Kouamé sigillando il risultato.

