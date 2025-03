ANSA/Euroindoor: Furlani si ferma ad un centimetro dall’oro

agenzia

Salta 8,12 nel lungo in Olanda. Vince Saraboyukov con 8,13

ROMA, 07 MAR – Un centimetro dall’oro. Un centimetro è quello che ha diviso Mattia Furlani dal bulgaro Bozhidar Saraboyukov sulla pedana del lungo agli Europei Indoor di Apeldoorn, in Olanda. Il 20enne azzurro, stella dell’atletica italiana con i segni del predestinato, ha saltato un discreto 8,12, ben al di sotto delle proprie potenzialità, che è stato superato dall’8,13 di Saraboyukov. Il bulgaro, vecchia conoscenza di Furlani in quanto suo avversario storico nel settore giovanile, ha fuori il coniglio dal cilindro al suo ultimo tentativo con una misura valsa il titolo continentale. Deluso Furlani che definisce la sua “una gara del cavolo”. “Provo un mix di sapori perché mi dispiace – ammette a bordo pista ai microfoni della Rai – Potevo ambire a qualcosa di più. Sono arrabbiato soprattutto con me. I progetti sono a lungo termine. Ci sono quattro anni: bisogna arrivare a Los Angeles. Meglio cambiare ora la mia rincorsa. E’ pur sempre una medaglia internazionale. Ho avuto i miei problemi su cui si lavora. Con 8,12 mi ci scaldo…. C’è l’ho con me stesso”, conclude il ragazzo nato alle porte di Roma. A soli 20 anni, Furlani ha già un palmarès “importante”: bronzo olimpico a Parigi 2024, argento ai Mondiali indoor a Glasgow 2024, argento agli Europe a Roma 2024 ed ora quello continentale 2025 al coperto in Olanda. Ad Apeldoorn Furlani è arrivato con il peso di chi deve confermarsi. Una prova che il 20enne nato alle porte di Roma ha comunque superato e, come dice lui stesso, lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti a partire a breve dai Mondiali Indoor. L’Italia conquista così la prima medaglia nella competizione continentale olandese. Dal bellissimo palazzetto di Apeldoorn arrivano altre conferme per la squadra azzurra. Spicca la splendida ed in parte inattesa qualificazione di Alice Mangione per la finale dei 400 metri: con una prova di notevole intelligenza tattica (52.67 in rimonta), ha guadagnato l’accesso alla finale continentale di sabato sera. Nella mattinata degli Euroindoor, dedicata ai turni di qualificazione, è volata in finale nel lungo Larissa Iapichino, capace, in un contesto molto qualificato, di un 6.76 che la promuove direttamente al round per il podio. Ancora salti: Andrea Dallavalle (16.87), ed Andy Diaz (16.74) spendono un solo salto per l’ammissione alla finale del triplo di domani sera. Promozione alle semifinali per gli ottocentisti Catalin Tecuceanu (1:48.10) ed Eloisa Coiro (2:04.09). Nelle semifinali dei 60hs, fine corsa per Giada Carmassi (8.04), Elisa Di Lazzaro (8.05) e Lorenzo Simonelli (7.60 e primo degli esclusi).

