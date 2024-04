ANSA/Fiorentina, due semifinali per un trofeo e il pass Europa

agenzia

Viola avanti in Conference, mercoledì Coppa Italia con Atalanta

FIRENZE, 19 APR – La seconda semifinale europea consecutiva per la Fiorentina ha il sapore della rivincita: il 2-0 ottenuto ieri sera sul coriaceo Viktoria Plzen ha permesso alla squadra viola di continuare il cammino in Conference League dove un anno fa riuscì a raggiungere la finale, poi persa il 7 giugno a Praga contro il West Ham per 2-1. Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi hanno da subito fissato tra gli obiettivi quello di riprovare ad andare all’assalto di un trofeo che a Firenze manca da tantissimo tempo. Fra l’altro mercoledì prossimo a Bergamo affronteranno la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta battuta all’andata per 1-0 (gol di Mandragora). Non sarà un impegno facile ma anche in questo caso la Fiorentina cercherà di riscattare la sconfitta rimediata nell’altra finale raggiunta nella passata stagione e persa poi contro l’Inter per 2-1. In qualche modo insomma i viola, che in semifinale di Conference affronteranno il Brugge (andata il 2 maggio a Firenze, ritorno il 9 in Belgio) cercheranno di ottenere il pass europeo pure questa volta anche se in campionato sono scivolati fuori dalla zona coppe, al decimo posto, pur con una partita in meno, quella da recuperare con l’Atalanta sospesa il 17 marzo per il malore che costò la vita al direttore generale Joe Barone: è trascorso un mese dalla sua scomparsa, il dirigente dopo essere stato ricordato ieri con un minuto di silenzio prima del match con il Viktoria al Franchi è stato commemorato oggi dalla famiglia e dai dipendenti del club. Mentre Italiano gli ha dedicato la qualificazione alle semifinali di Conference con la speranza di riuscire a dedicargli anche un trofeo. Nel frattempo però la Fiorentina deve tornare a concentrarsi anche sul campionato: domenica alle 18 sarà impegnata in trasferta contro la Salernitana, per provare a risalire in classifica urge ritrovare un successo che nella massima serie manca da quasi due mesi.

