ANSA/Haaland contro Zikzee, derby Manchester tra super deluse

In Liga riprende volata Barca-Real; in Ligue1 match Psg-Lione

ROMA, 13 DIC – Il Real Madrid e il Psg hanno reagito in grande stile alla crisi in un cui continua a sprofondare invece il Manchester City, impegnato ora nel derby delle deluse col Manchester United, che non dà segni di ripresa neanche col “mago” Amorim. Haaland sfida Zirkzee in una stracittadina che potrebbe avere effetti imprevedibili per Guardiola, in caso di ottava sconfitta in dieci gare, anche se sembrano escluse soluzioni traumatiche. Fra le altre gare del fine settimana, sono da segnalare Psg-Lione, Villarreal-Betis, Lipsia-Francoforte, Friburgo-Wolfsburg e Marsiglia-Lilla. – INGHILTERRA: Il Manchester City dei sei scudetti in sette anni non c’è più. La crisi, confermata dal ko con la Juve, è ormai consolidata. Guardiola non riesce più a ritrovare la macchina perfetta che ha dominato il mondo e domani ha un altro appuntamento tosto, il derby col Manchester United che nemmeno il nuovo tecnico Amorim, che poche settimane fa ha travolto il City con lo Sporting, riesce a far decollare (salvo il risveglio in Europa League). Chi perde affonda definitivamente. La Premier vede il nuovo rinascimento del Liverpool di Slot che ha nel nuovo Chelsea trasformato da Maresca (a -4 con una gara in più) insieme all’Arsenal (-5) che ogni tanto ha però qualche battuta a vuoto. Fulham, Brentford e Everton non sembrano in grado di poter impensierire le tre big nel fine settimana. Un’altra grande in crisi e’ il Tottenham, a -7 dal quarto posto, che gioca in casa del Southampton. Domani: 16 Arsenal-Everton, Liverpool-Fulham, Newcastle-Leicester, 18.30 Nottingham-Aston Villa. Domenica: 17.30 Man City-Man United, 20 Chelsea-Brentford, Southampton-Tottenham. – SPAGNA: un segnale forte e chiaro di ripresa lo ha dato il Real Madrid che è venuto a capo con classe e caparbietà dell’arduo ostacolo Atalanta. Ancelotti si compiace anche del ritorno al gol di Mbappé, uscito poi per infortunio. I campioni d’Europa hanno un compito facile col Rayo, come quello del Barcellona che riceve il Leganes. La corsa scudetto è di nuovo in bilico, per le recenti battute a vuoto del Barca che e’ in testa, ma il Real ha una gara in meno e puo’ scavalcarlo. Senza tanto clamore è della partita anche l’Atletico di Simeone e di un Griezmann in stato di grazia, che viene da 5 vittorie e riceve il Getafe. Domani: 14 Espanyol-Osasuna, 16.15 Maiorca-Girona, 18.30 Siviglia-Celta, 21 Rayo-Real. Domenica: 14 Atletico-Getafe, 16.15 Alaves-Athletic, 18.30 Villarreal-Betis, 21 Barcellona-Leganes. – GERMANIA: Mentre il Lipsia è fuori e lo Stoccarda arranca, la Champions regala soddisfazioni anche al Bayern, oltre che al Dortmund e al Leverkusen. Per la corsa scudetto il Bayern imbattuto è in corsa solitaria e non dovrebbe faticare a imporsi a Magonza. I campioni del Leverkusen, che hanno battuto anche l’Inter, risalgono in Bundesliga e avranno un facile compito con l’Augsburg. Per ora però al secondo posto ci sta bene il Francoforte, che avrà il confronto col Lipsia, in grave crisi. L’altro incontro di prima fascia è quello tra Friburgo e Wolfsburg che ambiscono a restare fino alla fine in corsa per l’Europa che conta. Oggi: 20.30 Friburgo-Wolfsburg. Domani: 15.30 Augsburg-Leverkusen, Magonza-Bayern. Domenica: 15.30 Heidenheim-Stoccarda, 17.30 Dortmund-Hoffenheim, 19.30 Lipsia-Francoforte. – FRANCIA: Segnali di ripresa in Champions per il Psg che continua a dominare la Ligue1 e affronta con calma il big match con il Lione che viene da tre vittorie in cui ha segnato 11 gol. Non sarà una passeggiata per i parigini. Anche l’altro clou, Marsiglia-Lilla, appare piuttosto equilibrato. Piu’ facile il compito del Monaco a Reims. Continua a stupire il Brest: evanescente in Ligue1 (8 ko in 15 gare, 4 nelle ultime 5), è un rullo compressore in Champions dove ha vinto 4 partite su 6 e ‘rischia’ di accedere direttamente agli ottavi. Domenica riceve il Nantes. Domani: 17 Marsiglia-Lilla. 21 Reims-Monaco. Domenica: 15 Montpellier-Nizza, 17 Brest-Nantes, 20.45 Psg-Lione. Principali incontri degli altri campionati europei. In Olanda si è fermata la marcia di riavvicinamento dell’Ajax di Farioli che, dopo essere stato surclassato dalla Lazio, riceve l’Almere City domenica alle 16.45. La capolista solitaria Psv gioca in casa dell’Heerenveen domani alle 18.45. In Portogallo la partenza di Amorim e’ risultata deleteria per lo Sporting che ha perso le ultime due gare e ora riceve il Boavista domani alle 21.30. Il Benfica, dopo il pari col Bologna, deve recuperare una gara e prova il sorpasso giocando domenica alle 19 in casa dell’Avs. In Turchia il ko col Besiktas ha frenato il Fenerbahce di Mourinho che ospita il Basaksehir domenica alle 17. E’ a -6 dall’imbattuto Galatasaray di Osimhen e Icardi che riceve il Trebisonda lunedi’ alle 19.

