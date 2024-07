ANSA-IL-PUNTO/Gran caldo a Parigi, nel tiro eliminato Pellielo

agenzia

Nuovo successo dell'Italvolley uomini. Judoka Esposito ai quarti

PARIGI, 30 LUG – Ai Giochi olimpici 2024 il gran caldo ha accompagnato una mattina parigina senza medaglie per l’Italia, salita ieri a quota otto nel medagliere (due ori, tre argenti e tre bronzi) e segnata dalla eliminazione di Giovanni Pellielo. Niente finale olimpica del Trap, specialità olimpica del tiro a volo, per il veterano azzurro, all’ottava Olimpiade, e per il poliziotto tarantino Mauro De Filippis, entrambi fuori dalla finale a sei. Doppio successo, invece, per la pallavolo italiana, sia nell’indoor che nel beach. Per il sestetto allenato da Fefé De Giorgi, sotto gli occhi del cantante Marco Mengoni, è stato tutto facile contro l’Egitto. Come da pronostico, nella seconda giornata del girone B del torneo olimpico, gli azzurri hanno sconfitto la formazione africana 3-0 (25-15, 25-16, 25-20) in poco più di un’ora di gioco. Per l’Italia è la seconda vittoria, dopo quella per 3-1 all’esordio contro il Brasile. Nell’ultimo turno del girone, gli azzurri, con la qualificazione ai quarti già in tasca, sabato 3 agosto, alle ore 17, affronteranno la Polonia per chiudere al primo posto. Sotto la Torre Eiffel e il sole della prima canicola, vera, francese, nel beach le azzurre Valentina Gottardi e Marta Menegatti hanno invece battuto le atlete egiziane 2-0 (21-16, 21-10): Marwa Abdelhady e Doaa Elghobashy Marwa che hanno sfidato i 35 gradi e l’afa cittadina velate, con maglia a maniche lunghe rossa e pantaloni neri fino alle caviglie. Buone notizie anche dal judo con Antonio Esposito (categoria – 81kg) che ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale dove affronterà il canadese Francois Gauthier Drapeau. Come di consueto, per il nuoto, nel corso della mattinata si sono svolte le qualificazioni per i turni decisivi: ottime sensazioni da Simona Quadarella che ha strappato il pass per la finale dei 1.500 stile libero con il secondo tempo totale, alle spalle della sola americana Katie Ledecky. Nel canottaggio l’equipaggio italiano del 4 senza ha conquistato la qualificazione per la finale.

