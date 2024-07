ANSA-IL-PUNTO/Parigi: delusione Fiamingo, primo oro alla Cina

agenzia

Nei tuffi un quarto posto azzurro. Nel nuoto staffette in finale

PARIGI, 27 LUG – La precoce eliminazione della spadista Rossella Fiamingo e un podio solo sfiorato dalla coppia azzurra nei tuffi dal trampolino dai 3 metri sincronizzato donne: sono le due delusioni azzurre più grandi della prima mattinata ai Giochi olimpici di Parigi 2024, che si sono aperti con due ori conquistati dalla corazzata cinese. Per l’Italia, buone notizie, invece, arrivano dal nuoto con le due staffette 4 x100 stile libero che hanno conquistato l’accesso alle finali di stasera. Nella prova individuale femminile della spada, l’azzurra Fiamingo (argento a Rio 2016 e bronzo a squadre a Tokyo 2020) si è fatta sorprendere al suo primo match, nei sedicesimi di finale, dall’americana Cebula, che ha messo a segno la stoccata decisiva del 15-14 nel minuto supplementare. Eliminata anche Giulia Rizzi, mentre l’unica superstite azzurra è Alberta Santuccio, qualificata per gli ottavi. Stesso traguardo intermedio raggiunto nella sciabola maschile da Luigi Samele (argento a Tokyo) e da Luca Curatoli, che si affronteranno nel derby azzurro programmato intorno alle ore 15. Eliminato il terzo italiano in gara, Michele Gallo. Nei tuffi le italiane Elena Bertocchi e Chiara Pellecani hanno solo sfiorato il podio, chiudendo a circa nove punti dalle britanniche Harper-Mew Jensen, bronzo. Argento agli Usa e oro, come di consueto, alla Cina, che ha trionfato anche nella prima finale in assoluto dei Giochi parigini, quella della carabina 10 metri coppia mista. Nel nuoto, le staffette azzurre hanno conquistato il passaggio alla gara per le medaglie, con l’ottavo tempo (l’ultimo disponibile) la femminile, con il sesto la maschile. La finale femminile è in programma alle ore 21.34, dieci minuti più tardi quella maschile, con l’Italia che a Tokyo fu argento. E nei 100 rana due italiani hanno conquistato l’accesso alle semifinali: Nicolò Martinenghi e Ludovico Viberti. Nel judo eliminato negli ottavi Andrea Carlino nella categoria – 60 kg, mentre Assunta Scutto (-48 kg) ha perso ai quarti di finale vedendo svanire i sogni d’oro. La judoka azzurra è stata sconfitta 10-0 dalla svedese Tara Babulfath e combatterà ora per i ripescaggi, dai quali c’è la possibilità di arrivare al massimo alla finale per il bronzo.

