ANSA/La Juve perde Champions e soldi, e ora stop Veiga

agenzia

Botta e risposta tra Locatelli e Thiago dopo ko col Psv

TORINO, 20 FEB – Un fallimento sportivo e una mazzata economica, la Juventus saluta la Champions e circa 11 milioni di euro. Era questo, infatti, il premio per il passaggio agli ottavi di finale della competizione più importante, ma i bianconeri si sono fatti rimontare dal Psv Eindhoven e sono rientrati dall’Olanda con una cocente eliminazione. E pensare che la squadra stava vivendo il miglior momento della stagione, reduce da quattro vittorie consecutive e con l’autostima a mille per aver battuto l’Inter. Al ‘Philips Stadion’, invece, sono riemersi i problemi della squadra, oltre a una valanga di critiche verso l’allenatore Thiago Motta. Non hanno convinto le scelte, tra l’ennesima esclusione di Vlahovic (subentrato soltanto per i tempi supplementari) e la conferma dal primo minuto di uno spento e febbricitante Koopmeiners. E poi c’è stato il siparietto a distanza tra il tecnico e Locatelli, davanti a telecamere e microfoni, che ha già fatto il giro dei social. “L’abbiamo buttata via, loro hanno avuto più voglia di noi” le parole del capitano dopo il 3-1 di Eindhoven; “Rifarei tutte le scelte e vorrei sentire le sue dichiarazioni, noi non abbiamo buttato via nulla e sono completamente in disaccordo con il fatto che loro avessero più voglia di noi” la replica dell’allenatore. Ora alla Continassa è già tempo di chiarimenti e di tornare al lavoro, il pass per la prossima Champions resta tutta da conquistare. Le tre vittorie di fila contro Empoli, Como e Inter hanno riportato la Juve al quarto posto, ma dal ranking non arrivano buone notizie e il quintetto di squadre qualificate per la coppa più importante centrato l’anno scorso sembra un miraggio: ad oggi i bianconeri sono a pari punti con la Lazio, poi c’è la Fiorentina a quattro lunghezze e la coppia Milan-Bologna a cinque, ma devono ancora recuperare lo scontro diretto. Il margine d’errore nelle ultime 13 giornate di campionato è davvero minimo, se non altro Thiago Motta e Locatelli concordano sull’importanza della trasferta di Cagliari di domenica sera. “Dobbiamo rialzarci subito” l’appello dei due condottieri bianconeri, con la squadra che però ha perso un’altra pedina: Renato Veiga dovrà fermarsi per un paio di settimane a causa di una lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra. Piove sul bagnato in difesa, dove mancano già Kalulu e i lungodegenti Bremer e Cabal, in più ci sono Savona e Cambiaso che negli ultimi tempi stanno stringendo i denti per acciacchi vari. Ma, dopo il fallimento Champions, la Juve di Thiago Motta e Locatelli non può permettersi altri passi falsi.

