ANSA/ Miami, Paolini vola in semifinale. Berrettini ai quarti

agenzia

L'azzurra sfiderà la Sabalenka. Musetti si attende a Djokovic

ROMA, 26 MAR – In attesa del rientro di Jannik Sinner, l’Italia del tennis continua a far sognare. In sostituzione del numero 1 Atp a guidare la brigata tricolore è Jasmine Paolini: la toscana conquista la qualificazione al torneo Wta 1000 di Miami, diventando la prima italiana ad entrare tra le prime quattro al “Miami Open”. Ma dai campi superveloci della Florida arrivano segnali positivi anche dagli uomini: Matteo Berrettini vola ai quarti, mostrando uno stato di forma sempre migliore e pronto a rientrare tra i top player. Paolini e Berrettini oltre a essere gli unici italiani ancora in gara sono accomunati da un dato: entrambi sono stati finalisti a Wimbledon. Non ha potuto nulla, invece, Lorenzo Sonego che ha dovuto arrendersi al ritorno di Novak Djokovic. Il 23enne carrarese, n.16 al mondo, ha ceduto per 6-2 6-2 al 37enne serbo, n.5 Atp. Il buon momento del tennis italiano va anche Sinner che a breve farà il suo ritorno sui campi. Sul cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, la “casa” dei Miami Dolphins di football NFL, Jasmine Paolini sembra la stessa tennista del 2024, mettendosi così alle spalle un inizio 2025 non esaltante. La 29enne di Bagni di Lucca, n.7 del ranking e n.6 del seeding, ha liquidato per 6-3 6-2, in poco più di un’ora e un quarto di partita, la polacca Magda Linette, n.34 WTA, che negli ottavi aveva eliminato a sorpresa la statunitense Coco Gauff, n.3 del ranking, che in tutto il torneo non aveva perso un set. “Sono molto contenta per questa vittoria: l’ultima volta che l’avevo affrontata, a Pechino, ci avevo perso male. Lei gioca molto bene e spinge tanto: sono molto soddisfatta per come ho gestito la partita. Cosa dovrebbero dire i tifosi americani in semifinale per incitarmi? Forza Jasmine!”, ha detto l’italiana che ora affronterà la numero 1 al mondo, Aryna Sabalenka che ha superato la 22enne cinese Qinwen Zheng (n.9) col punteggio di 6-2 7-5. E sorride anche Matteo Berrettini. Il 28enne, n.30 al mondo, ha eliminato negli ottavi il 26enne australiano Alex De Minaur (n.11) col punteggio di 6-3 7-6 (9/7). Giocherà per la quarta volta i quarti di un Masters 1000 dopo Shanghai 2019, Roma 2020 e Madrid 2021. La vittoria contro un top 20 non arrivava da tempo, ed ha quindi un significato particolare. Il prossimo avversario di Berrettini sarà il 27enne statunitense Taylor Fritz (n.4) che ha battuto il 25enne australiano Adam Walton.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA