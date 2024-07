ANSA/Pronti via e la Cina vince subito, Usa con un solo oro

agenzia

Grande Australia nel nuoto. L'Italia a quota tre medaglie

(dell’inviato Francesco Loscalzo) (ANSA) – PARIGI, 27 LUG – Il primo oro dei Giochi olimpici è stato vinto dalla Cina. E questo non è una sorpresa. Al termine della prima vera giornata di gara di Parigi 2024 fa invece molto più rumore che gli Usa abbiano vinto solo una medaglia d’oro, quella con la staffetta 4 x 100 stile libero maschile. Ma in piscina la grande protagonista è stata l’Australia, in testa al medagliere con tre ori e due bronzi. Positivo anche il bilancio del sabato italiano, con tre medaglie: l’argento nella cronometro su strada di Filippo Ganna, il bronzo nella sciabola di Luigi Samele e il bronzo con gli azzurri della staffetta 4 x 100 stile libero. Nella mattinata i primi a salire sul gradino di un podio parigino sono stati i cinesi Sheng-Huang, che hanno vinto la gara della carabina 10 metri coppia mista, superando in finale Keum-Park (Corea del Sud). Poco dopo un’altra coppia cinese, questa volta tutta al femminile, Chang-Chen, ha rispettato il pronostico, vincendo l’oro nella gara di tuffi dal trampolino da tre metri sincronizzato con l’eccellente punteggio di 337.68. Tra le delusioni degli Usa, il mancato oro per Katie Ledecky. Nella finale dei 400 stile libero, alla piscina della Defense Arena, la pluricampionessa americana di nuoto ha chiuso con il bronzo in 4:00.86: l’oro è andato all’australiana Ariarne Titmus (3:57.49), argento alla canadese Summer McIntosh (3:58.37) Grande gioia per i padroni di casa per la prima medaglia d’oro della Francia (che ha conquistato anche un argento e un bronzo), arrivata in uno Stade de France gremito in ogni ordine di posti (80mila spettatori, fra i quali il presidente Emmanuel Macron) dove i Coqs hanno battuto 28-7 le Fiji nella finale del torneo di Rugby Sevens. A lasciare il timbro sul match, e a dare l’oro ai suoi, non poteva che essere il fuoriclasse Antoine Dupont, autore delle due mete che sono state il colpo del ko per i figiani.

