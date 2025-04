ANSA/ Psg scudetto in arrivo, derby Manchester in tono minore

agenzia

Spiccano anche Barça-Betis,Aston Villa-Nottingham,Porto-Benfica

ROMA, 04 APR – Il Psg e’ pronto a festeggiare il titolo francese ospitando l’Angers mentre la sfida piu’ attesa e’ il derby di Manchester, tra due squadre in crisi. Volata spettacolare in Liga tra il Barça, atteso dal Betis, e il Real, reduce da un pirotecnico 4-4 con qualificazione in Coppa a spese dell’Atletico. Ma Ancelotti e’ piu’ preoccupato dalla ‘partita’ in tribunale in cui si difende dall’accusa di frode fiscale. Tra gli altri incontri del week end spiccano Aston Villa-Nottingham, Villarreal-Athletic, Friburgo-Dortmund, Brest-Monaco e Porto-Benfica. – INGHILTERRA: un derby in tono minore, non in linea con la storia dei club. A Manchester la rivalita’ e’ sempre incandescente, ma gli obiettivi risultano modesti. Il City prova a difendere il quinto posto, che vale la Champions, dall’assalto di Newcastle (che ha una gara in meno) e Aston Villa, l’United annaspa in un anonimo 13/o posto sperando magari di vincere l’Europa League. Guardiola dovra’ fare a meno a lungo di Haaland e utilizzera’ Marmoush; Amorim, che non sta facendo meglio di Ten Hag, utilizzera’ gli ex ‘italiani’ Onana, Dalot, De Ligt, Dorgu e Zikzee. Modesto impegno col Fulham per il Liverpool che si avvia verso lo scudetto, l’Arsenal vuole rafforzare il secondo posto affrontando l’Everton. Il match piu’ interessante e’ quello fra l’Aston Villa e il Nottingham. Dopo avere battuto il Tottenham nel turno infrasettimanale il Chelsea gioca in casa del Brentford. Domani: 13.30 Everton-Arsenal, 16 Crystal Palace-Brighton, West Ham-Bournemouth, 18.30 Aston Villa-Nottingham. Domenica 6: 15 Brentford-Chelsea, Fulham-Liverpool, Tottenham-Southampton, 17.30 Man United-Man City. Lunedi’ 7: 21 Leicester-Newcastle. – SPAGNA: quando ci sono di mezzo Barcellona e Real lo spettacolo e’ assicurato, e ancora una volta l’Atletico segna il passo. Dopo le sfide in Liga e in Champions anche le semifinali di Coppa del Re sono state uno show. Dopo il 4-4 dell’andata il Barça ha fatto sfogare l’Atletico di Simeone fino al gol qualificazione di Ferran Torres. Ancora Rudiger decisivo invece per il Real, gia’ vincitore 1-0 sulla Real Sociedad nell’andata, dopo il rocambolesco 4-4 del ritorno. Baschi sul 4-1 a 10′ dalla fine, 4-3 nel recupero e gol decisivo del difensore nei supplementari. L’Atletico e’ fuori da tutto, ora (in attesa del Clasico della finale di Coppa del 26 aprile) Barcellona avanti di tre punti in Liga, ma avra’ un impegno serio in casa col Betis. Piu’ facile il compito del Real con ill Valencia, che Cristiano Ronaldo vorrebbe acquistare in tandem con un fondo saudita. In chiave Champions chance del Villarreal di ridurre a meta’ il -6 affrontando in casa l’Athletic Bilbao. Domani: 14 Girona-Alaves, 16.15 Real-Valencia, 21 Barca-Betis. Domenica 6: 14 Las Palmas-Real Sociedad, 16.15 Siviglia-Atletico, 21 Villarreal-Athletic Bilbao. – GERMANIA: Il titolo arrivera’ (+6 sul Leverkusen a 7 turni dalla fine), ma il Bayern ora pensa alla sfida di Champions di martedi’ con l’Inter che incombe. Ma le preoccupazioni di Kompany sono tangibili: sono fuori uso in difesa Neuer , Upamecano e Davies. Ora pero’ deve pensare alla trasferta con l’Augsburg, che e’ sorprendentemente al nono posto, in piena zona Europa. I bavaresi schiereranno il suo tris d’assi in attacco, Sane’-Musiale-Kane. Impegno piu’ facile per gli inseguitori del Leverkusen, che giocheranno in casa dell’Heidenheim. Sempre piu’ vicino al sogno Champions il Magonza, che se le vedra’ con il Kiel, ultimo in classifica. Facile anche il compito del Francoforte a Brema. In piena crisi, ma con la testa alla Champions il Dortmundm, decimo, che avra’ un compito improbo in casa del Friburgo. Oggi: 20.30 Augsburg-Bayern. Domani: 15.30 Lipsia-Hoffenheim, Heidenheim-Leverkusen, Friburgo-Borussia Dortmund, Magonza-Kiel, 18.30 Brema-Francoforte. Domenica 6: 15.30 St. Pauli-Borussia Moenchengladbach. – FRANCIA: strameritato scudetto in arrivo per il Psg. Alla squadra di Luis Enrique, concentrata soprattutto sui prossimi quarti di finale di Champions con l’Aston Villa, manca un punto per festeggiare. Tutta lascia presagire che vorra’ legittimare il titolo con una vittoria al Parco dei Principi domani col modesto Angers. Obiettivo secondario del tecnico e’ anche quello di chiudere imbattuto il torneo, unico club tra i maggiori campionati europei. Il Monaco, che segue a -21, ha un impegno non trascurabile in casa del Brest. In caduta libera il Marsiglia di De Zerbi (quattro sconfitte in cinque partite e ambiente a dir poco turbolento) che provera’ a riscattarsi ospitando il Tolosa. In chiave qualificazione europea spicca Lione-Lilla. Oggi: 20.45 Nizza-Nantes. Domani: 17 Psg-Angers, 19 Brest-Monaco, 21.05 Lione-Lilla. Domenica 6: 17.15 Reims-Strasburgo, 20.45 Marsiglia-Tolosa. Principali incontri degli altri campionati europei. In Olanda, dopo il basilare successo in casa del Psv, l’Ajax di Farioli a passo di carica si avvia a vincere il titolo: ha +9 a 7 turni dal termine sui rivali e ricevera’ domenica alle 16.45 il Nac Breda. In Portogallo testa a testa tra Sporting e Benfica, a pari punti ma con due impegni probanti: lo Sporting giochera’ lunedi’ alle 21.45 in casa del Braga mentre il Benfica rendera’ visita al Porto (terzo e staccato) domenica alle 16.30. In Turchia, dopo il rocambolesco finale di Coppa con la vittoria del Galatasaray sul Fenerbahce e la ‘tirata’ di naso di Mourinho al tecnico rivale Buruk (crollato a terra in maniera scenografica), il portoghese puo’ ridurre a 3 punti il divario dalla squadra di Osimhen se battera’ il Trebisonda domenica alle 18. In Croazia l’Hajduk di Rino Gattuso cerca di mantenere la posizione di leader affrontando in trasferta domani alle 16 lo Slaven.

