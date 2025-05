Antognoni, positivo se Bove venisse a Europeo U21

agenzia

'Non so con quali mansioni, ma se ci siamo è anche merito suo'

FIRENZE, 20 MAG – “Sarebbe una cosa positiva se Edoardo Bove venisse all’Europeo Under 21, non so con quali mansioni ma di sicuro è stato uno degli artefici della qualificazione alla competizione continentale”. Lo ha detto Giancarlo Antognoni a margine della cerimonia di consegna del premio ‘Alessandro Rialti’. “La presenza di Bove è una decisione che spetta ai dirigenti federali, credo che il presidente Gravina stia pensando di portarlo” ha rimarcato l’attuale capodelegazione dell’Under 21 che poi ha parlato dell’Europeo che scatterà il prossimo 11 giugno in Slovacchia. “Vista la caratura delle nazionali partecipanti sembra quasi un Mondiale – le parole di Antognoni -. Purtroppo i nostri ragazzi giocano poco nei rispettivi club: si presenteranno in condizioni ottimali, ma hanno fatto poche partite. Servirebbe più coraggio da parte degli allenatori nell’inserire questi giovani”. Sul campionato di Serie A, arrivato all’ultima giornata con tutti i verdetti ancora aperti, ha commentato: “E’ molto bello, il fatto che ci siano queste situazioni significa che è equilibrato, negli anni passati era già tutto deciso molto prima. Ovviamente c’è chi sarà contento e chi no, l’obiettivo di chi lavora nel calcio è cercare di sbagliare meno possibile e accontentare così i tifosi. Ma il calcio non è facile per chi ci lavora – ha aggiunto -, e mi riferisco ai dirigenti come agli allenatori e ai calciatori, è sempre imprevedibile e la dimostrazione è quanto sta accadendo quest’anno”. Inevitabile una battuta sulla Fiorentina: il club viola rischia di restare fuori dalle coppe e domenica i tifosi hanno contestato dirigenza e allenatore e anche oggi è apparso uno striscione (anonimo) di protesta in zona Firenze Nord. “Mi pare – ha detto – che la squadra viola abbia tre punti in più della scorsa stagione, è un aspetto che va valutato. I tifosi non sono contentissimi ma alla fine si guardano i risultati. Chiaro che senza una qualificazione europea il campionato non sarebbe positivo. Ma a volte non bisogna dare giudizi affrettati”. Tra i viola ha brillato particolarmente Moise Kean, 24 gol stagionali: “Ha dimostrato con i fatti le sue qualità di attaccante e Spalletti l’ha chiamato. Sarà uno de protagonisti per l’eventuale qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali”.

