Antonelli “a Imola tanta emozione, Mercedes sta migliorando”

Il bolognese sta preparando la maturità, studio quando posso

ROMA, 15 MAG – “L’impatto emotivo sarà notevole e dovrò gestire bene le energie. Sarà importante non trovarsi in riserva ma ho al mio fianco persone che mi aiuteranno. L’entusiasmo però potrà dare anche energia per fare bene”. Kimi Antonelli, il 18enne bolognese della Mercedes, è tra i più attesi nel Gp di domenica prossima a Imola e nella conferenza stampa del giovedì non nasconde di sentire la pressione, non solo perchè correrà vicino a casa ma anche perchè con quanto ha mostrato finora è anche atteso a un risultato sportivo di prestigio. “Cosa ci manca per vincere? Non sono nelle condizioni per dirlo, la macchina però è stata costante e il team sta facendo un gran lavoro – ha risposto Antonelli -. Il gap da McLaren è tanto, a Miami si è visto, ma stiamo lavorando per migliorare e con gli aggiornamenti speriamo di fare passi avanti”. Oltre all’impegno nel team, il 18enne sta studiando per affrontare l’esame di maturità. “Non riesco a frequentare scuola ma cerco di studiare il più possibile e recuperare, quando posso, ma non è facile”.

