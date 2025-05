Antonelli esordio amaro a Imola, ritirato per problema tecnico

agenzia

Weekend sfortunato per il pilota bolognese della Mercedes

ROMA, 18 MAG – Esordio sfortunato nel Gp di casa per Kimi Antonelli. Il pilota bolognese della Mercedes, che già aveva avuto dei problemi sia il venerdì nelle prove libere sia ieri nelle qualifiche, si è dovuto ritirare nel corso del 43/o giro, a due terzi circa di gara, a causa di un problema tecnico accusato dalla sua monoposto. Il 18enne era partito dal 13/o posto in griglia e si trovava in quel momento in zona punti.

