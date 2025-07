Antonelli in lacrime, “devo trovare luce in fondo al tunnel”

agenzia

L'italiano dopo peggior qualifica dell'anno: "Momento difficile"

ROMA, 26 LUG – È stato un sabato difficile per Kimi Antonelli, che ha concluso le qualifiche del GP del Belgio con il peggior risultato stagionale: un 18mo posto e l’eliminazione già in Q1. Un esito deludente, aggravato dalla 20ma posizione di ieri nelle qualifiche Sprint e dalla 17ma nella gara breve di oggi. Visibilmente provato nel post-qualifica, il giovane pilota bolognese della Mercedes ha lasciato trasparire qualche lacrima e ammesso le difficoltà che sta affrontando. “Penso stia mancando la fiducia. È un momento difficile per me perché sto faticando a trovare fiducia con la macchina. Devo solo ritrovare la luce in fondo al tunnel. Se sono stato conservativo dopo le Qualifiche Sprint di ieri? Non direi. Mi è mancata fiducia più oggi che ieri. Fatico a tirare fuori il meglio dalla macchina. È un momento complicato e devo solo trovare la luce in fondo al tunnel” ha commentato il pilota.

