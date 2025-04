Antonelli per un po’ leader in Giappone, il più giovane

agenzia

Il bolognese in testa qualche giro: "Sorpreso anche io"

ROMA, 06 APR – “E’ stato bello, ma non mi ha distolto dal mio focus, che era tenere un buon passo gara, soprattuto con le hard. Sto facendo sempre più esperienza, sto capendo quanto posso spingere la macchina, soprattutto in qualifica”. Per qualche giro del GP del Giappone Andrea Kimi Antonelli é stato il più giovane leader di una gara nella storia della Formula 1. “Anche io sono rimasto sorpreso del mio passo, ho dato tutto – ha raccontato a Sky il 18enne pilota bolognese della Mercedes, al primo anno in F1 – Vedevo che mi avvicinavo a quelli davanti, purtroppo sono arrivato in ritardo”. Antonelli ha chiuso la gara al sesto posto, lo stesso che aveva sulla griglia di partenza.

