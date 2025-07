Antropova “pronte per gli Usa, ma record non contano”

agenzia

Italia arriva imbattuta a Nations League Finals, domani i quarti

ROMA, 22 LUG – Gli Stati Uniti sono “una grande squadra, molto cambiata rispetto a quella battuta a Rio all’esordio in Nations League, e che certamente saprà e vorrà metterci in difficoltà”. Così l’azzurra Ekaterina Antropova alla vigilia del match d’esordio dell’Italia nelle Finals del torneo, a Lodz, in Polonia. Le campionesse olimpiche di Julio Velasco arrivano al quarto di finale con un record di 12 vittorie in altrettante gare nelle tre week e di 26 successi di fila in gare ufficiali tra 2024 e 2025 e sono testa di serie numero uno. In Brasile, nella week 1, capitan Danesi e compagne si imposero sulle statunitensi al Maracanazinho con un netto 3-0, e Antropova – che ha rappresentato l’Italia nella conferenza stampa ufficiale di presentazione delle Finals 2025 – fu tra le protagoniste del successo. “Stiamo bene e siamo pronte – ha dichiarato l’opposta azzurra – ma dovremo giocare dando il massimo. Non dobbiamo pensare alla striscia vincente o al fatto che siamo imbattute ma solo concentrarci su quello che dobbiamo fare per vincere il prossimo match. Non credo che ci sia un segreto particolare dietro al nostro momento attuale ma piuttosto che sia frutto di un mix importante in cui tutto sta funzionando”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA