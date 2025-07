Antropova, questa Italia fa paura ma noi rispettiamo tutti

agenzia

'La prossima sfida sarà il Mondiale, tutti ci vorranno battere'

ROMA, 31 LUG – “Noi andiamo avanti, non pensiamo a quello che abbiamo fatto, c’è sempre una sfida nuova e ci concentriamo su quella”. Lo dice l’azzurra del volley Ekaterina Antropova nella conferenza stampa della campagna ‘La Pasta integratore di felicità’ commentando l’avvicinamento della nazionale al mondiale, al via il 22 agosto prossimo. “Oggi l’Italia fa paura, ma anche noi non sottovalutiamo nessuno – ha aggiunto -. Con questo spirito ci concentriamo bene su ogni partita. Più vinciamo e più ci vorranno battere”. Al suo fianco anche Carlotta Cambi che promette di “scendere sempre in campo con la stessa voglia di vincere dell’ultimo anno”, mentre Anna Grey parla di un gruppo “dove non ci sono rivalità”. “Questo è visibile – conclude -. Ce ne accorgiamo quando c’è un cambio con la panchina, c’è sempre aiuto e solidarietà”.

