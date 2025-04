Aperta camera ardente per Suor Paola, feretro in Campidoglio

agenzia

Tifosi e cittadini salutano suora, attesi Lotito e squadra

ROMA, 03 APR – Roma si stringe intorno a Suor Paola, la religiosa tifosa biancoceleste scomparsa all’età di 77 anni. Fin dalle prime ore della mattina tifosi laziali e cittadini sono accorsi in Campidoglio per rendere omaggio alla suora, da sempre sostenitrice laziale, che ha dedicato la sua vita al mondo del volontariato attraverso la propria associazione, So.Spe. Sul feretro, entrato poco dopo le 10 nella Sala Protomoteca in Campidoglio accompagnato da familiari, amici e consorelle, corone di fiori bianchi e celesti e una sciarpa della Lazio a ricordare l’amore per i colori laziali. Presente anche una delegazione del settore giovanile biancoceleste mentre, nel pomeriggio, atteso il presidente della Lazio, Claudio Lotito e una rappresentanza di calciatori e calciatrici della società.

