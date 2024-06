Appello voto Thuram,FFF ‘Giusto esprimersi ma restiamo neutrali’

agenzia

Federcalcio Francia: 'Evitare uso politico della nazionale'

PARIGI, 16 GIU – Evitare “ogni forma di pressione e di uso politico della nazionale francese” in occasione delle elezioni politiche anticipate: è quanto ha chiesto la federcalcio di Francia in una nota dopo gli appelli di alcuni suoi nazionali ad andare a votare. Nella nota la federazione sottolinea di essere “molto legata alla libertà di espressione”, la FFF “sostiene il necessario appello ad andare a votare”, ma “vorrebbe che tutti comprendessero e rispettassero la sua neutralità così come quella della squadra nazionale”. La dichiarazione segue la forte presa di posizione dell’attaccante dei Les Bleus Marcus Thuram, che ieri mattina aveva invitato a “lottare per garantire che il RN non vinca” alle elezioni del 30 giugno e del 7 luglio. Olivier Giroud, Ousmane Dembélé e Benjamin Pavard sono solo alcuni dei giocatori di Didier Deschamps che hanno invitato i francesi a compiere il loro dovere civico. Gli internazionali francesi che inizieranno la competizione in Germania contro l’Austria domani (ore 21) sono stati “praticamente tutti interpellati sulle conseguenze dei risultati” delle elezioni europee vinte dal partito di estrema destra il 9 giugno con il 31,4% dei voti. “Ognuno di loro ha potuto esprimersi liberamente, secondo le proprie convinzioni e sensibilità”, ha aggiunto la FFF.

