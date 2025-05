Arbitri CGIL supportano l’iniziativa di un assistente arbitrale

agenzia

Percorso legale per ottenere status di lavoratore subordinato

ROMA, 28 MAG – Il Coordinamento Nazionale del Sindacato Arbitri, aderente alla CGIL, “esprime grande soddisfazione per l’avvio di un’importante iniziativa volta a tutelare i diritti di un assistente arbitrale che ha deciso di intraprendere un percorso di tutela legale per il riconoscimento del suo status di lavoratore subordinato e delle spettanze economiche pregresse, inclusi il TFR, relative all’attività di lavoratore sportivo svolta in favore della Figc”, si legge in una nota del sindacato. Il Sindacato CGIL ha preso in carico la questione ed è stata inoltrata la richiesta di incontro ai responsabili della FIGC, con l’obiettivo di avviare una procedura di conciliazione extragiudiziaria. Nella fase successiva, qualora non si dovesse giungere a un accordo, “si procederà con l’avvio di una causa di lavoro davanti al giudice competente”. “Ringraziamo l’ufficio vertenze della CGIL che ha prontamente accolto e seguito la questione del collega assistente arbitrale, sostenendo la richiesta di riconoscimento dei suoi diritti e delle spettanze economiche dovute – dichiarano Duccio Baglioni e Giuseppe Fonisto, del Coordinamento Nazionale SLC-CGIL – Auspichiamo che la FIGC dimostri concretamente la volontà di rispettare le norme di legge in materia di lavoro sportivo, riconoscendo all’arbitro non solo il ruolo di garanzia e di centralità per il regolare svolgimento dei campionati, ma anche i giusti compensi e riconoscimenti per l’attività prestata”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA