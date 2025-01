Arbitri: derby di Torino a Fabbri, Abisso a Bologna

agenzia

Per Napoli-Verona scelto Zufferli, a Venezia 'fischia' Piccinini

ROMA, 08 GEN – E’ Michael Fabbri l’arbitro designato dall’Aia per il derby di Torino di sabato alle 18. Sempre alle 18, ma di domenica, si giocherà Bologna-Roma, sfida per la quale è stato scelto Abisso. La capolista Napoli sarà invece ‘diretta’ da Zufferli nel match del ‘Maradona’ contro l’Hellas Verona. Per l’Inter, impegnata a Venezia, c’è Piccinini.

