Per Lazio-Milan designato Massa, Tremolada al 'Maradona'

ROMA, 28 AGO – E’ Guida l’arbitro designato per la partita Juventus-Roma di domenica sera. Lo rende noto l’Aia. Per Inter-Atalanta, anticipo serale di questo venerdì, è stato invece scelto Marchettti. Sabato alle 20.45 per Lazio-Milan ci sarà Massa mentre Napoli-Parma, altro match di sabato sera, sarà arbitrato da Tremolada.

