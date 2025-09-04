Armani: n.1 Coni Buonfiglio, ‘sei stato medaglia d’oro eleganza’

agenzia

Presidente sarà a camera ardente. Bandiere a mezz'asta Palazzo H

ROMA, 04 SET – “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di un’orgogliosa icona del Paese, di un visionario che ha segnato la storia della moda con il talento e la classe che gli appartenevano. Giorgio Armani è stato un ambasciatore dell’eccellenza del made in Italy nel mondo e un tifoso speciale del nostro amato sport, del mondo olimpico e paralimpico”: così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ricorda la figura di Giorgio Armani. “Da Londra 2012, attraverso EA7 Emporio Armani, accompagna le missioni a cinque cerchi dell’Italia Team, – ha aggiunto – connotandole di quell’originalità stilistica che ci ha reso e ci renderà fieri di un connubio capace di farci vincere sempre e comunque la medaglia d’oro dell’eleganza. Il Coni e l’intero movimento piangono la sua perdita, ricordandone l’impegno che ha profuso nel nostro ambito grazie a idee avveniristiche, investimenti e passione. Quelle qualità che vogliamo onorare dedicandogli, a partire da Milano Cortina 2026, i nostri prossimi successi, indossando orgogliosamente le divise che porteranno il suo nome. Un’identità in cui continueremo a riconoscerci con fiero senso di appartenenza”. Il presidente Buonfiglio sarà presente alla camera ardente, sabato mattina a Milano, come doveroso omaggio del mondo sportivo alla figura di Giorgio Armani. Nello stesso tempo il Coni ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere a Palazzo H per tre giorni.

