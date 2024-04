Arrampicata sportiva: argento per Camilla Moroni in Cdm

agenzia

Oro alla slovena Garnbret, bronzo per la cinese Zhilu Luo

ROMA, 10 APR – Medaglia d’argento per l’italiana Camilla Moroni nella Coppa del mondo di arrampicata sportiva boulder in Cina, seconda solo alla pluricampionessa mondiale e campionessa olimpica Janja Garnbret. La genovese Moroni (che milita nella squadra delle Fiamme Oro) è Campionessa italiana Boulder consecutivamente da 4 anni con 5 titoli in totale) ed è stata vicecampionessa del mondo Boulder a Mosca 2021. La prima tappa di Coppa del Mondo di arrampicata Boulder, specialità senza corda e imbragatura, si è tenuta allo Shaoxing Yangshan Climbing Center di Keqiao, in Cina. Dalle qualifiche solo 20 atlete hanno ottenuto il pass per la semifinale: fra di loro l’azzurra Moroni. In semifinale la sfida è stata decisamente agguerrita, e in questo scenario di alto livello di difficoltà Moroni ha saputo brillare, conquistando un posto nella finale composta da solo 6 atlete. In finale ha conquistato due top nei primi due blocchi, che le hanno permesso di posizionarsi in alto nella classifica e di regalare la speranza della medaglia a tutti i tifosi. Nel terzo blocco ha agguantato la zona, ma non il top, e nell’ultimo blocco, nonostante un’ottima impostazione, non è riuscita a raggiungere la zona. La vittoria è andata alla slovena Janja Garnbret, medaglia di bronzo per la cinese Zhilu Luo. Per la Moroni un segnale positivo in vista delle qualifiche olimpiche di Shangai (16-19 maggio) e Budapest (20-23 giugno) che assegneranno gli ultimi ticket per Parigi 2024. “Sono molto soddisfatta di questo secondo posto, sinceramente non me lo aspettavo, soprattutto come prima gara di stagione e perché appunto la prima gara è un po’ difficile da capire, anche perché non si sa a che livello sono le proprie avversarie – le parole della Moroni – Sicuramente uscire prima in finale mi ha aiutato a livello mentale perché non avevo aspettative, non avevo nulla da perdere. E sono anche molto soddisfatta della placca in semifinale, perché ho lavorato tanto sull’aspetto tecnico questo inverno e sono felice che il lavoro sia servito.”

