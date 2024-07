Arriva Mario Ierardi: così il Catania blinda la difesa

serie C

Per lui un biennale. L?anno scorso al Vicenza e al Lecco in B

Contratto biennale: il Catania aggiunge al proprio organico Mario Ierardi, 26 anni, difensore prelevato dal Vicenza. Nella scorsa stagione aveva disputato otto gare in B con il Lecco prima di trasferirsi in biancorosso. Il ds Faggiano lavora su altre operazioni, anche se dall’entourage rossazzurro continuano ad arrivare smentite sul possibile arrivo dell’attaccante Merola da Pescara. In riva all’Adriatico, invece, assicurano che la trattative è in piedi visto che la società di Pelligra ha formulato un’offerta molto ma molto consistente. Si raffredda, almeno a oggi, la pista che porta a un altro attaccante, Facundo Lescano, ex Sicula Leonzio. Emerge ancora il nome dell’ex centrocampista del Palermo Luperini, oggi alla Ternana, ma anche in questo caso dal Catania fanno spallucce. Il mercato va avanti tra smentite e trattative segrete.

Faggiani deve anche cedere. Sembra riaprirsi la trattativa con il Taranto per il passaggio in Puglia del difensore Rapisarda, del mediano Welbeck e della punta Bocic.