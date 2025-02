Arsenal perde derby con West Ham, male anche il Chelsea

agenzia

Troppe assenze nei Gunners. Asensio mette ko i Blues di Maresca

LONDRA, 22 FEB – Missione fallita. L’Arsenal avrebbe voluto mettere pressione al Liverpool, che domani farà visita al Manchester City, invece cade in casa nel derby londinese contro il West Ham, che vince 1-0 grazie a una rete di Bowen al 44′ pt. Per i Gunners è la prima sconfitta in campionato da novembre, così ora il Liverpool rimane a +8 e domani se vincesse contro il City porterebbe a 11 punti il vantaggio sui rivali. A condizionare la sfida di oggi gli infortuni che hanno falcidiato il reparto offensivo dell’Arsenal, con Kai Havertz, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Bukayo Saka indisponibili. La mossa di Mikel Merino spostato in attacco non ha dato i suoi frutti, e alla fine è arrivata questa sconfitta con la ‘beffa’ anche dell’espulsione del teenager Aaron Wan-Bissaka al 28′ st, dopo revisione al Var e un quarto d’ora dopo essere entrato al posto di Calafiori. Nelle altre partite di oggi in Premier, spettacolare pari per 2-2 fra Everton (ancora a segno l’ex Udinese Beto) e Manchester United. Per i Toffees è il sesto risultato utile consecutivo, per la felicità dei Friedkin, proprietari del club. Torna a vincere dopo oltre un mese l’Aston Villa, che grazie a una doppietta di Marco Asensio batte 2-1 il Chelsea di Enzo Maresca (per i Blues è il terzo ko nelle ultime quattro partite). Perde (in casa) anche il Bournemouth quinto in classifica, battuto 1-0 dal Wolverhampton (a segno Matheus Cunha). Nonostante la sconfitta, ancora una bella prova dell’ex juventino e romanista Dean Huijsen, entrato nel mirino del Real Madrid, che in estate potrebbe presengtare una maxi offerta per il giovane difensore. Precipita sempre più giù il Southampton di Ivan Juric, 0-4 con il Brighton, e quattro reti le segna anche il Tottenham contro l’Ipswich, altro club in grosse difficoltà. Nell’altro derby di Londra di questa giornata, il Crystal Palace vince 2-0 in casa del Fulham.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA