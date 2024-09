Arsenal vince derby con il Tottenham e ‘avvisa’ l’Atalanta

agenzia

Decide un gol di Gabriel Magalhaes, Giovedì 'Gunners' a Bergamo

LONDRA, 15 SET – Un gol di testa del difensore Gabriel Magalhaes regala all’Arsenal la vittoria per 1-0 nel derby di Londra Nord sul campo degli arcirivali del Tottenham. I ‘gunners’ sono più forti anche delle assenze, visto che erano privi degli infortunati Calafiori e Odegaard e dello squalificato Rice, sostituito da Jorginho nel ruolo di ‘regista’. Unica nota negativa del successo di oggi, l’infortunio occorso a Saka, che rischia di non farcela per il match di gioveì, il primo nella nuova Champions, a Bergamo contro l’Atalanta. Con quello di oggi l’Arsenal è arrivato al terzo successo consecutivo in casa dei ‘cugini’ e, complessivamente, nelle ultime otto sfide con gli Spurs hanno perso solo una volta. In classifica l’Arsenal ora è secondo con 10 punti, alla pari con il Newcastle che oggi, con Tonali in campo al posto di Joelinton da inizio ripresa, ha vinto 2-1 sul campo del Wolverhampton. In testa c’è il Manchester City a quota 12.

