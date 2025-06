Arti marziali: Mediterranean JuJitsu Open nel segno dei campioni siciliani

Sport

Al PalaPellicone l'Italia ha vinto il medagliere grazie anche al grande contributo delle società isolane in testa Akyama Capaci (18 ori), Il Dojo Catania (15 ori) e la Dai-ki Dojo Catania (7 ori)

Il PalaPellicone di Ostia ha ospitato il Mediterranean JuJitsu Open 2025, con oltre 750 atleti e 22 squadre e la Sicilia ancora una volta grande protagonista e l’Italia, presente con il maggior numero di atleti, ha confermato la salda leadership nel medagliere finale: 384 medaglie, di cui ben 119 d’oro, 12 d’argento e 143 di bronzo. Al secondo posto si è confermata la Grecia con 45 medaglie e 11 ori, seguita dal Montenegro con 17 medaglie e 10 ori. Un risultato che sancisce la superiorità azzurra nel panorama dello ju jitsu internazionale.

Alla fine 1/3 delle medaglie vinte dall’Italia sono arrivate dallesocietà siciliane in testa l’Akyama Capaci con ben 18 ori a segui Il Dojo Catania con 15 ori, la Dai-ki Dojo Catania con 7 ori e a seguire l’O.d. Fitness Palermo (6 ori), la Katana Ryu Palermo (3 ori), la Karma Fitness Palermo (2 ori), la Marte Jytsu Palermo( 2 ori) e con un oro ciascuno New Body Palermo e Black Belt School Catania, mentre erano presenti ma non hanno vinto ori gli atleti di Budokan Palermo, Makoto Palermo e Daikido Jo Paternò, e per tutti sono arrivate altre medaglie e piazzamenti importanti.

La Sicilia conferma la sua leadership e adesso per molti atleti ci sarà la possibilità di vestire la maglia azzurra come il catanese Diego Cordaro della Dai-ki Dojo Catania del maestro Giovanni Puglisi, oro nella categoria Under 21 nel figthing sistem 77 kg, uno degli atleti più promettenti nel panorama internazionale, in lizza adesso per gli Europei di ottobre in Belgio, trampolino in vista dei Mondiali a novembre in Thailandia.

Il podio della categoria 77 kg Under 21: oro per il catanese Diego Cordaro (Dai-ki Dojo Catania)

Al PalaPellicone a fare gli onori di casa era presente il presidente Fijlkam, Giovanni Morsiani, che si è complimentato per la riuscita di questo Mediterranean Open 2025 dei grandi numeri. Anche il presidente della Jjif, Teodoropoulous Pagiotis, si è complimentato con la Fijlkam, col presidente del Jujitsu Antonio Amorosi e con tutta la Commissione Nazionale per il grande lavoro svolto.

Inoltre, erano presenti: Joachim Thumfart, Direttore Generale della Jjif; Christian Horvath, membro del Board della Jjif; Gianni Ballas, responsabile degli eventi Jjif; Fabio Caiazzo, componente del Consiglio d’Amministrazione di Sport e Salute; Alessandro Saglietti, presidente Settore Lotta Fijlkam; Antonio Amorosi, presidente Commissione Nazionale JuJitsu Fijlkam; e tutta la Commissione Nazionale JuJitsu: Luigi Sabatino, Giuliano Spadoni, Stefania Bavoso, Raffaele Buovolo, Dario Quenza, Piero Rovigatti, Michele Vallieri.

