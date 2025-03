Ascani ‘calcio può essere motore di riscatto per chi lo pratica’

agenzia

Vicepresidente Camera: "riconosciamo ruolo sociale sport"

ROMA, 18 MAR – “Siamo qui per riconoscere il ruolo sociale dello sport, la sua capacità di essere motore di riscatto per chi lo pratica. Oggi confermiamo che il calcio non è solo un gioco ma uno strumento di inclusione e trasformazione. Lo sport, e in particolare il calcio, possono essere uno strumento utile per abbattere barriere e creare opportunità”. Così Anna Ascani, vicepresidente della Camera, durante l’evento “Sopra la barriera”, svoltosi presso l’Aula Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. “L’attività sportiva ha un importante potenziale educativo e culturale che deve essere maggiormente valorizzato – prosegue Ascani – Il calcio femminile ha saputo superare gli ostacoli e i pregiudizi per affermarsi con orgoglio. Nel sistema penitenziario il calcio è un’opportunità concreta di riscatto. Il pallone può diventare un simbolo di rinascita, perché si gioca non solo nei grandi stadi ma anche in luoghi in cui rappresenta una via per un futuro migliore”. “È responsabilità di tutti continuare a sostenerlo come strumento di inclusione e crescita”, conclude.

