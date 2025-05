Ascensione 2025, a Floridia attesa per il Palio Ippico e il concerto di Renga

la tradizione

Il calendario di eventi nel comune in provincia di Siracusa culminerà con le tradizionali corse dei cavalli

La città di Floridia è in festa per l’Ascensione 2025, l’appuntamento più importante nel calendario di eventi che culminerà con il tradizionale Palio Ippico e con il concerto di Francesco Renga, domenica 1 giugno in piazza del Popolo.Nella cittadina del Siracusano, le piazze sono vestite a festa grazie all’attività degli otto quartieri che – dal 9 maggio – hanno organizzato eventi incentrati sulla riscoperta delle antiche tradizioni enogastronomiche e sulla valorizzazione delle eccellenze cittadine. Domenica 25 maggio spazio allo sport, con la celebre gara ciclistica Coppa Ascensione, giunta alla 102. ma edizione e considerata tra le competizioni a due ruote più antiche e importanti a livello italiano. La gara, inserita da qualche anno al Reis (Registro Eredità Immateriali della Sicilia), sarà riservata alle categorie allievi, juniores e under 23 ed è valida come prova del Campionato Regionale Juniores.

Da lunedì, spazio alla settimana del Palio Ippico: il programma prevede le prove eliminatorie a cronometro in calendario mercoledì 28 maggio alle 15.00. Le corse, riservate ai cavalli anglo-arabi, si disputeranno sul percorso di 650 di corso Vittorio Emanuele, appositamente chiuso alla circolazione per permettere l’istallazione di transenne, paratie e la messa in posa della sabbia. I partecipanti, a meno di modifiche dell’ultima ora, saranno 39 e rappresenteranno altrettante scuderie.“La Festa dell’Ascensione – sottolinea Marco Carianni, sindaco di Floridia, che dal 2022 ha riportato in auge il Palio dopo oltre 15 anni di stop – è un momento unico non solo per i floridiani, ma anche per chi sceglierà di raggiungere la nostra città per godersi una o più giornate di festa. Questa manifestazione celebra la nostra identità e il legame profondo con la storia del paese. Ringrazio i miei concittadini per essere sempre così operosi e al servizio degli altri: il contributo di ognuno di loro è fondamentale per raggiungere l’obiettivo comune che è quello di divertirci e far divertire. Grazie a un lavoro sinergico con le realtà del territorio e le maestranze floridiane abbiamo potuto stilare un programma che guarda alle esigenze di tutte le fasce di età, che valorizza le nostre radici e racconta quanta passione vi sia nel mantenere una tradizione unica in Sicilia e importante a livello nazionale come il nostro Palio Ippico”.

Tra conferme, sorprese e nomi noti nel panorama ippico, l’obiettivo di chi correrà su corso Vittorio Emanuele sarà battere Arrajulida, meravigliosa protagonista e vincitrice del Palio nel 2023 e nel 2024. Dopo la cronometro, venerdì sera i cavalli con i 16 migliori tempi saranno accoppiati con i quartieri nel tradizionale sorteggio che sarà preceduto dalla benedizione dei fantini, delle giubbe di quartiere e la svelatura del Palio 2025, con l’esposizione dei bozzetti finalisti in Chiesa Madre. A realizzare il drappo del Palio di quest’anno è stata Paola Imposimato, artista fiorentina specializzata in questo tipo di opere d’arte.

Sabato 31 maggio, alle 15.00, spazio alla parata inaugurale del Palio Ippico dell’Ascensione, con partenza da Piazza del Popolo; dalle 15.30 via alle corse, mentre alle 17.00 è previsto il corteo storico “Rievocazione dell’identità floridiana”, curato dalla Fidapa sez. di Floridia.

Domenica 1 giugno, oltre alle gare sarà possibile assistere ad alcuni momenti religiosi: alle 10.30 è prevista la Santa Messa dell’Ascensione con la consegna delle chiavi da parte del sindaco Carianni all’Immacolata, patrona della città. Alle 12.00 vi sarà la tradizionale uscita e processione del simulacro di Maria Vergine, mentre nel pomeriggio sono in programma le corse finali del Palio Ippico. Alle 21.30, al termine della cerimonia di premiazione, grande appuntamento sul palco di piazza del Popolo con il concerto di Francesco Renga.