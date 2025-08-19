Assoallenatori a Gravina, “chiedi la sospensione di Israele”

agenzia

Lettera dell'Aiac al presidente Figc: "Mobilitiamoci per Gaza"

ROMA, 19 AGO – Gli allenatori italiani di calcio chiedono – apprende l’ANSA – con una lettera al presidente della federazione italiana, Gabriele Gravina, di mobilitarsi per Gaza e di inoltrare a Uefa e Fifa la richieste di sospensione temporanea di Israele dalle competizioni internazionali. Tra settembre e ottobre la nazionale azzurra di calcio affronterà Israele per le qualificazioni ai Mondiali di calcio.

