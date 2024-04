Astori: venerdì esame imputati per falso certificato medico

agenzia

L'udienza a Firenze nel processo in cui sono coinvolti 3 medici

ROMA, 10 APR – Saranno sentiti venerdì in tribunale a Firenze i tre medici imputati nel secondo processo seguito alla morte di Davide Astori, il giocatore della Fiorentina scomparso otto anni fa a Udine, dove l’allora capitano viola si trovava in ritiro con la squadra per la partita di campionato contro i friulani. L’udienza per l’esame degli imputati è in programma alle 14.30. Nel processo principale è stato condannato ad un anno (pena sospesa) per omicidio colposo il professore Giorgio Galanti, che è imputato anche in questo secondo filone d’inchiesta, assieme al professor Pietro Amedeo Modesti e alla dottoressa Loira Toncelli, estranei invece alla prima accusa. Galanti e Toncelli devono rispondere di falso, Modesti di distruzione di atto vero. Secondo l’ipotesi accusatoria i tre, a vario titolo, avrebbero contribuito alla presunta falsificazione di un certificato medico per un esame a cui il giocatore in realtà non sarebbe mai stato sottoposto.

