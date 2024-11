Atalanta: Bellanova fuori per la Champions, tre in dubbio

agenzia

Gasperini spera di recuperare Djimsiti, Godfrey e Kolasinac

BERGAMO, 24 NOV – Raoul Bellanova non potrà partire per la trasferta di Champions League dell’Atalanta martedì a Berna con lo Young Boys. L’esterno destro, sostituito da Cuadrado ieri sera a Parma, accusa un fastidio al flessore e al posto dell’allenamento mattutino domenicale a Zingonia s’è limitato alle terapie in attesa dell’esito degli esami strumentali domani. Hanno invece lavorato in campo da soli e potrebbero recuperare, invece, i difensori Berat Djimsiti, Ben Godfrey e Sead Kolasinac. L’albanese è fermo dal 10 novembre per la distorsione alla caviglia destra contro l’Udinese, l’inglese ha dovuto rinunciare alla ripresa di campionato per uno stato febbrile alla vigilia e il bosniaco sta recuperando dalla lesione al bicipite femorale destro riportata il 6 novembre scorso a Stoccarda. Domani alle 15 l’ultimo allenamento prima di partire in aereo per la Svizzera: se i tre dovessero rientrare in gruppo sarebbero convocati.

