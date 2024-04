Atalanta: con l’Empoli tornano Scalvini e il tridente

agenzia

Il difensore finalmente convocato, dal turnover riecco Touré

BERGAMO, 25 APR – L’Atalanta, che all’indomani della semifinale di ritorno di Coppa Italia ha svolto solo lavoro di scarico mattutino in sede a Zingonia, contro l’Empoli domenica a Bergamo riproporrà il tridente come a Monza e, dopo un mese, Giorgio Scalvini in difesa. Il ventenne, infortunatosi al bicipite femorale sinistro con interessamento tendineo alla vigilia di Pasqua a Napoli, s’inserisce nel turnover dell’allenatore Gian Piero Gasperini anche nell’ottica della semifinale di Europa League del 2 maggio a Marsiglia. A protezione di Carnesecchi, Scalvini sostituisce uno tra Hien e Djimsiti nella linea a tre con Kolasinac. In fascia, Hateboer al posto di Zappacosta con Ruggeri a sinistra, mentre in mezzo Pasalic, a fianco di De Roon, può far riposare Ederson. Davanti, la formula a tre punte lascia in panchina Koopmeiners: come all’U-Power Stadium domenica scorsa, El Bilal Touré al centro con Miranchuk anziché De Ketelaere e Lookman larghi alle sue spalle. L’esterno Holm e il difensore Toloi, sotto terapie, difficilmente recupereranno prima di metà maggio dalle lesioni rispettivamente al polpaccio e al bicipite femorale destro.

