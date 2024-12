Atalanta: Cuadrado verso il recupero per Cagliari

agenzia

L'esterno è tornato in gruppo. Scalvini ancora indosponibile

BERGAMO, 12 DIC – Juan Cuadrado è tornato ad allenarsi in gruppo nel pomeriggio e, salvo complicazioni, sarà sull’aereo per l’anticipo di sabato dell’Atalanta a Cagliari. L’esterno colombiano, che ha saltato Milan e Real Madrid per un risentimento al flessore sinistro, non sarà comunque titolare sulla destra, dove Zappacosta prenderà il posto di Bellanova con Ruggeri confermato a sinistra. Non recupera invece Scalvini, reduce dal trauma contusivo-distorsivo alla spalla sinistra rimediato alla vigilia della partita di Champions di martedì sera. Rispetto alla formazione scesa in campo l’altro ieri a Bergamo coi madridisti, altri due cambi: Kossounou in difesa per uno tra Hien e Djimsiti, con Kolasinac sempre titolare sul centrosinistra, e Retegui davanti al posto di uno tra Lookman e De Ketelaere dopo due subentri di fila nella ripresa. Conferme in mediana per Ederson-De Roon e per il 3-4-1-2 con Pasalic dietro le punte.

