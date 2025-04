Atalanta: De Ketelaere fuori per 3 settimane

agenzia

Problema muscolare all'adduttore per il belga

BERGAMO, 10 APR – Contro il Bologna, e per le prossime tre settimane, l’Atalanta dovrà fare a mano di Charles De Ketelaere. Il belga è fermo per una lesione di primo grado del muscolo fasciale dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Per il turno domenicale di campionato molto difficilmente recupereranno i difensori Kossounou, Posch e Toloi che stanno proseguendo il lavoro differenziato. In attacco, senza l’ultimo degli infortunati, probabile la riproposizione di Cuadrado nel tridente con Retegui e Lookman, con l’alternativa Maldini oppure Samardzic sulla trequarti. Davanti al portiere Carnesecchi, sempre Djimsiti, Hien e Kolasinac, con Bellanova o Cuadrado e Zappacosta sulle fasce e la coppia De Roon-Ederson in mediana.

