Atalanta: De Ketelaere recupera per Cagliari

agenzia

Il belga da oggi in squadra nello scarico post Coppa Italia

BERGAMO, 04 APR – Charles De Ketelaere è sulla via del pieno recupero dalla distrazione dell’adduttore lungo a sinistra e domenica a Cagliari ci sarà. L’attaccante dell’Atalanta è tornato ad allenarsi col resto della squadra nella seduta prevalentemente di scarico per chi ha sostenuto un minutaggio consistente nella semifinale di Coppa Italia di mercoledì sera a Firenze. Il belga, che in precedenza (sabato scorso) aveva saltato anche la ripresa di campionato a Napoli, si era infortunato nel ritiro della sua nazionale il 22 marzo, rientrando anticipatamente a Zingonia lunedì 25. Rimane indisponibile soltanto Giorgio Scalvini, che ne avrà fino a fine mese per la lesione alla giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. In difesa giocheranno ancora Djimsiti, Hien e Kolasinac; Ederson riprende il posto in mediana a Pasalic, Scamacca in attacco, con Miranchuk a fianco di Lookman o dello stesso De Ketelaere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA