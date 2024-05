Atalanta: De Roon, non posso giocare gli Europei

agenzia

L'annuncio del nazionale olandese dai suoi profili social

BERGAMO, 27 MAG – “Non potrò giocare gli Europei”. L’annuncio è di Marten de Roon, nazionale olandese dell’Atalanta, lesionatosi il bicipite femorale sinistro nel corso della finale di Coppa Italia il 15 maggio scorso con la Juventus. Il centrocampista ha scritto un post al riguardo sui suoi profili social: “Non riesco ad immaginare di aver avuto una settimana nella mia carriera, o nella mia vita, che abbia avuto così tanti alti e bassi. Persa la Coppa Italia, non ho potuto a giocare la finale di Europa League vinta”, si legge. “In quest’ultimo stato euforico, ho passato molto tempo con lo staff medico ma a si è scoperto che non posso giocare gli Europei. Me ne farò una ragione, guarderò la squadra e i miei amici da tifoso, ma per ora è una giornata molto dura. Hup Holland, hup”, conclude De Roon. Nei commenti al post, la solidarietà dei tifosi, dei compagni dell’Atalanta tra cui i connazionali Teun Koopmeiners, Mitchel Bakker e Hans Hateboer, dei compagni di nazionale Nigel de Jong che ne loda ‘la professionalità dentro e fuori dal campo’, Nathan Ake, Frenkie de Jong e Danny Blind che lo definisce ‘esempio’.

