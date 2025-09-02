Atalanta: definite le liste per A e Uefa, Lookman c’è

agenzia

Per la Champions niente Bakker, unica differenza col campionato

BERGAMO, 02 SET – L’Atalanta ha comunicato le liste per la serie A e la Uefa. In entrambe figura Ademola Lookman, ora impegnato con la Nigeria dopo l’ammutinamento e il rientro nei ranghi, con tanto di multa ed esclusione fino ad oggi dalla rosa. L’unico assente dalla lista per la Champions League è Mitchel Bakker, rottosi il crociato destro il 24 luglio scorso e quindi indisponibile fino al prossimo anno.

