Atalanta: difesa titolare contro il Parma, Cuadrado in dubbio

agenzia

In porta ci sarà Rui Patricio, dietro torna Posch dopo un mese

BERGAMO, 22 MAG – Con il rientro dalla squalifica di Djimsiti, l’Atalanta contro il Parma nell’ultima giornata di campionato può presentarsi con la difesa titolare. Per domenica, nel reparto, è recuperato anche Posch dopo più di un mese e mezzo di stop per una lesione muscolo tendinea al bicipite femorale sinistro. Dallo stesso problema, però lieve e solo muscolare al bicipite destro, potrebbe recuperare anche Cuadrado, che si è infortunato il 4 maggio a Monza ed è tornato ad allenarsi oggi. L’esterno colombiano potrebbe essere ai saluti, avendo firmato un contratto annuale. L’allenatore Gasperini conferma in porta Rui Patricio, Kossounou, Hien, in mezzo Sulemana, a sinistra Ruggeri e come prima punta Retegui. Favoriti a destra Bellanova, in mezzo Ederson o De Roon e davanti De Ketelaere e Lookman, rispettivamente su Palestra, Brescianini, Samardzic e Maldini.

