Atalanta, Ederson recuperato e titolare col Pisa

Ginocchio a posto per il brasiliano tornato in gruppo

BERGAMO, 21 AGO – E’ tornato ad allenarsi in gruppo a tempo pieno Ederson dos Santos, centrocampista dell’Atalanta che aveva avuto giovedì scorso un problema al ginocchio destro. L’articolazione non ha mai comunque destato particolari preoccupazioni e domenica contro il Pisa il brasiliano partirà da titolare a fianco di Marten de Roon visto che, dalla ripresa di martedì, è poi rientrato progressivamente ad allenarsi col resto della squadra. Gli unici indisponibili per l’allenatore Ivan Juric restano i lungodegenti Sead Kolasinac e Mitchel Bakker in recupero dagli infortuni al crociato, col primo a lavorare individualmente ma non in campo, oltre ad Ademola Lookman, fuori squadra fino al prossimo 2 settembre per 15 giorni di assenza ingiustificata durante il caso di mercato con l’Inter successivamente rientrato.

