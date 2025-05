Atalanta: entro fine settimana la decisione di Gasperini

agenzia

Le parti si raggiornano tra 72 ore. Il tecnico prende tempo

BERGAMO, 27 MAG – Per la prima volta in nove anni sulla panchina dell’Atalanta l’allenatore Gian Piero Gasperini, nell’incontro di oltre due ore stamani in sede a Zingonia, ha ventilato la possibilità di interrompere il rapporto. Il tecnico s’è riservato di valutare la proposta di rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno 2026, per un’ulteriore stagione. Entro 72 ore le parti si riaggiorneranno ed entro fine settimana la decisione sul rapporto sarà resa nota. Nell’incontro col presidente Antonio Percassi e l’amministratore delegato Luca Percassi ha partecipato anche il direttore sportivo Tony D’Amico, ma non s’è parlato di programmazione, questioni di natura tecnica o mercato dei giocatori in entrata e in uscita. Dopo aver ripercorso con serenità i nove anni insieme, ribadendo di essere sempre stato messo in condizioni di lavorare al meglio, Gasperini ha affermato di aver raggiunto l’apice, anche grazie alla conquista dell’Europa League la scorsa stagione e alla quinta qualificazione in Champions League nella storia della società, e di non ritenere di poter fare di più.

