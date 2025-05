Atalanta: Gasperini, dopo Parma confronto sul futuro

agenzia

Il tecnico sul rinnovo: 'Valutare obiettivi e problemi'

BERGAMO, 23 MAG – “Bisognerà confrontarci sugli obiettivi, sulla mentalità che sicuramente condividiamo e sui problemi emersi quest’anno. Serve un confronto per decidere il futuro”. Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, circa il tormentone del rinnovo con la società in scadenza nel 2026, in attesa della partita di domani in casa con il Parma. “Io un contratto ce l’ho, non è questo il momento per parlarne. Domenica giochiamo, magari dopo la partita ne parliamo con la famiglia Percassi e la proprietà”, commenta il tecnico nerazzurro al torneo di tennis dell’Accademia dello Sport per Solidarietà di Bergamo, cui ha devoluto il Premio Bearzot. “Il risultato più grande è poter guardare le partite degli altri nelle ultime due giornate vedendoli rincorrere un obiettivo che noi abbiamo raggiunto in anticipo”, rimarca Gasperini dopo la quinta qualificazione alla Champions League dell’Atalanta negli ultimi sette anni. “Una stagione straordinaria, merito dei giocatori, in Europa come in campionato. È la prima volta che non siamo arrivati a giocarci qualcosa fino all’ultimo – chiude l’allenatore dei bergamaschi -. Il legame con Bergamo è qualcosa di eterno e indissolubile, poi c’è il calcio”.

