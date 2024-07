Atalanta: Godfrey, Ancelotti me l’ha consigliata

agenzia

Difensore inglese, 'ho chiesto consiglio a lui, grande tecnico'

BERGAMO, 17 LUG – “Ancelotti è stato uno dei primi che ho contattato una volta saputo dell’interesse dell’Atalanta e mi ha consigliato subito di andarci”. Così Ben Godfrey, difensore e primo acquisto nerazzurro, allenato all’Everton nel 2019-2020 proprio dall’attuale tecnico del Real Madrid: “Ho passato un breve periodo con lui, grandissimo allenatore e bravissima persona. Ci rivedremo il 14 agosto a Varsavia per la Supercoppa Europea. Marcare Mbappé sarebbe una bella sfida e per migliorarsi bisogna affrontare i migliori”. Il ventiseienne di York, acquistato per 10 milioni, rivela di non aver mai avuto dubbi sulla sua scelta: “L’Atalanta è un club fantastico ed è stato giusto venirci – commenta -. Lo stile di Gasperini riesce a sviluppare e a far crescere tantissimi giocatori. Migliorarmi è il mio obiettivo”. Tendenzialmente sono un braccetto di destra a tre, ma ho piena fiducia nelle decisioni e nelle scelte del tecnico – continua Godfrey -. Sto prendendo lezioni di italiano e mi sto adeguando ai ritmi della preparazione. Mi sono sentito subito accolto e benvoluto da tutti i compagni”. Poi sulle prospettive stagionali: “La serie A è un campionato molto forte dove tutte le squadre sono preparate tatticamente. La Champions League è il sogno della maggior parte dei calciatori. All’Everton tutti erano felici che io venissi qui, come erano contenti dell’eliminazione del Liverpool ai quarti di Europa League. La finale di Dublino col Bayer Leverkusen? Lookman è stato fantastico con la sua tripletta, ma a essere stata incredibile è la prestazione di squadra”.

