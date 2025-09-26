Atalanta: Juric ‘contro Juve con umiltà, non è sfida Champions’

agenzia

Il tecnico dei bergamaschi: 'De Ketelaere ci sarà'

BERGAMO, 26 SET – “Non è una sfida da Champions League, il nostro ciclo è diverso. Dobbiamo affrontare la Juventus con umiltà e pensare a noi stessi senza alcun tipo di proclama”. Così Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, alla vigilia della sfida dell’Allianz Stadium. “La Juventus è una grande squadra dalle ampie scelte, con un gioco simile al nostro e anche tanti concetti simili, ha grande qualità e tante soluzioni – prosegue il tecnico nerazzurro -. Yildiz è strepitoso, ha tre punte centrali, tra le ali e dietro l’attacco ha anche Conceicao e Zhegrova. Bisogna essere perfetti in fase di possesso e difensiva. L’amichevole di agosto era stata una partita vera”. Novità sul capitolo infortunati: “De Ketelaere c’è per questa partita, per altri faremo visite mediche e prove domenica per vedere se possono recuperare per martedì col Bruges – chiude Juric -. Penso a Hien e anche a Scalvini. Ederson per la Champions può rientrare, non ha bisogno di esami”.

