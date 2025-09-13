Atalanta: Juric, domani Lookman non ci sarà

agenzia

'Situazione spiacevole e difficile e domani voglio vincere

BERGAMO, 13 SET – “Loockman per domani non sarà pronto. Una situazione veramente spiacevole e difficile. Abbiamo bisogno di altre cose: spirito di gruppo, umiltà, attaccamento alla maglia. Bisogna fare meglio e assumersi delle responsabilità. Serve appartenenza e io domani voglio vincere”: Lo dice l’allenatore dell’Atalanta, Ivan Juric, alla vigilia della sfida con il Lecce. Non si ricompone la rottura con Loockman dopo una estate di ripicche e polemiche che sembrano non avere ancora la parola fine. Oltre all’attaccante non ci saranno Ederson e Scamacca, quest’ultimo a causa di una semplice infiammazione, come spiegato da Juric.

